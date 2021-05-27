Во Дворце культуры им. Кирова появится Центр развития инноваций

Дворец культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге, который находится на Большом проспекте Васильевского острова, представил новую концепцию развития.

Здание является самым крупным памятником архитектуры довоенного Ленинграда. Его подготовят к современному использованию и разместят в нем Центр развития инноваций. Он станет новым местом для развития городского бизнес-сообщества.

Суть нового проекта — объединение IT-кластера, стартапов, современных технологий , а также инновационных проектов и инфраструктуры здорового досуга.

Арина Ленская, генеральный директор УК ДК имени Кирова, сообщила, что разрешение на проведение противоаварийных работ было получено еще в апреле.