Правительство Петербурга разработало политику для сфер малого и среднего бизнеса

Правительство Санкт-Петербурга разработало политику в сфере малого и среднего бизнеса до конца 2025 года. Малому бизнесу предоставят доступ к цифровым сервисам и коворкингам, вместо субсидий. Предпринимателям обещают новые ярмарки, а также гастрофестивали и гид Michelin.

Новый документ уже сформирован. Он стал символичным подарком ко Дню предпринимателя, который отмечали 26 мая. Сам документ пока еще не показали всем предпринимателям. На данный момент все согласовано на закрытом заседании общественного совета по малому бизнесу при губернаторе. На совещании также присутствовала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.