Административные районы начали активную подготовку к ПЭМФ

В Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня пройдет Международный экономический форум. На данный момент город усиленно готовится к проведению данного мероприятия.

К началу проведения ПМЭФ-2021 административные районы начинают подготовку. В связи с этим началась проверка районных администраций , коммунальных служб и других организаций, на которые возложена ответственность за поддержание территории в надлежащем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Основной упор проверок был направлен на те районы Северной столицы, которые будут задействованы при проведении ПМЭФ. По словам представителей власти, большинство нарушений уже устранено.

Кроме того, вице-губернатор Петербурга Николай Бонаренко, сообщил, что все службы горожа переходят на усиленный режим работы.