Петербуржцам отменили пени по капремонту за майские квитанции

Владимир Борщев, глава жилищного комитета Санкт-Петербурга, сообщил, что Фонд капитального ремонта города не начислит гражданам пени за просроченные платежи в мае.

Как мы сообщали раньше, от ВЦКП петербуржцам поступила квитанция с начислением платежей. Такая же «платежка» поступила и от «Петроэлектросбыта». Борщев уверяет, что ошибки возникли из-за перехода на новые квитанции.

Кроме того, глава жилкома заявил, что нарушители будут привлечены к ответственности, а задолженности, которые образовались до мая, может потребовать только ВЦКП. Это позволит жителям Северной столицы уйти от двойного начисления платы за капитальный ремонт.