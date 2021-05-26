Экс-депутата Дениса Волчека приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество

В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что рассмотрено уголовное дело отношении бывшего депутата Государственной думы Дениса Волчека, которого признали виновным в покушении на мошенничество в размере 1,5 млн евро.

"Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание [в виде лишения свободы] сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда",— заявила пресс-секретарь суда.

Еще один фигурант дела бизнесмен Зураб Плиев заключил сделку со следствием.