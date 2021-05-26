Беглов объяснил причину большого количества рабочих мест

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 26 мая, посетил заседание президиума Союза промышленников и предпринимателей и общественного совета по развитию предпринимательства. Во время выступление глава Северной столицы отметил, что почти половина всех рабочих мест (45%) в городе создано благодаря представителям малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Александр Беглов добавил, что около 40% всех закупок приходится именно на эти сферы бизнеса. Согласно статистке, в малом и среднем бизнесе работает около 1,35 миллионов жителей города на Неве.