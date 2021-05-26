За проведением выборов в Петербурге будет следить 8 тыс. человек

Александр Вахмистров, заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга, сообщает, что в ведомстве будет сформировано около 8 тыс. человек, которых назначат наблюдать за правильностью проведения выборов, а также осуществлять общественный контроль.

По словам замглавы ведомства, на данный момент с некоммерческими организациями заключено более 40 соглашений. Также Вахмистров отметил, что в 2021 году впервые создана группа мониторинга за фейковыми новостями в рамках Общественной палаты.

Напомним, что выборы в Государственную думу России пройдут 19 сентября. Параллельно будут проходить муниципальные и региональные выборы.