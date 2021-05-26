Депутаты Петербурга внесли изменения в запрет участия детей до 14 лет в квестах

Запрет на участие детей до 14 лет в квестах не коснётся госучреждений культуры и образования, а также организаций, обладающих лицензией на осуществление образовательной деятельности. Данная поправка к законопроекту была поддержана петербургскими депутатами в ходе заседания ЗакСа, которое прошло 26 мая.

Согласно первоначальной версии законопроекта, участие детей, не достигших возраста 14 лет в квестах, организуемых частными компаниями, было полностью запрещено. Законопроект в первом чтении был принят еще в 2019 году, в дальнейшем инициатива была подвергнута критике.