Для аренды самокатов в Петербурге может в скором времени потребоваться паспорт

В Петербурге могут начать предоставлять самокаты в аренду по паспорту. С данным предложением выступил зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам Ваньчкова, таким образом к эксплуатации транспортных средств не будут допущены несовершеннолетние.

В случае принятия предложения, копию паспорта можно будет прикрепить при регистрации аккаунта. В случае если аккаунт зарегистрированного пользователя был предоставлен им несовершеннолетнему, который в результате эксплуатации самоката попал в аварию, владелец аккаунта будет нести ответственность за произошедшее.