Глава Жилищного агентства по Колпино задержали по подозрению во взятке

Экономическая полиция Петербурга задержала Мария Орлову, главу «Жилищного агентства Колпинского района», по подозрению в получении взятки. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для Орловой.

Глава агентства находится в Следственном Комитете Петербурга на допросе. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (Получение взятки в особо крупном размере, совершенное в составе группы лиц).

По версии следствия, Орлова при заключении контрактов по уборке улиц с экс-замглавой Колпинского района Алексеем Жуковым взяла взятку в размере 5 миллионов рублей.