В День города воздух прогреется до +18 градусов

Петербуржцев порадует теплая погода на День города 27 мая. Температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов. Однако в среду также ожидаются и кратковременные дожди. Об этом сообщает Александр Колесов, главный городской синоптик.

«Из-за влияния циклона, который придет в наши районы в среду, в Петербурге 27 мая пройдут кратковременные дожди, но температура воздуха будет довольно высокая», - отметил синоптик.

Кроме того, в День города ожидается северо-западный ветер. К выходным в городе наладится погода, и к началу лета ожидается сухая теплая погода.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об отмене салюта на День города.