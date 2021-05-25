Депутаты Закса выберут почетного гражданина Петербурга 26 мая

В Петербурге пройдут выборы почетного гражданина. Тайное голосование среди депутатов Законодательного Собрания состоится в среду, 26 мая. Решение по четырем кандидатам примут на закрытом заседании ЗакСа. Об этом сообщает пресс-служба петербургского парламента.

«На звание почетного гражданина Санкт-Петербурга общественными организациями и предприятиями города в этом году выдвинуты четыре кандидата. И каждый из них действительно достоин высшей степени общественного признания», - отметил Вячеслав Макаров, спикер Законодательного Собрания.

Кандидатам 2021 года стали: научный руководитель СПбГТУ имени Петра Великого Юрий Васильев, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Петр Яблонский, а также гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов и балетмейстер Борис Эйфман.