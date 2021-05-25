В парке «Озеро Долгое» откроется экспозиция в честь международного дня пропавших детей

В Петербурге отметят международный день пропавших детей. Для этого в парке «Озеро Долгое» откроется экспозиция «Пустота внутри». Выставка представит пять самых частых историй, которые приводят к пропаже и гибели детей. Об этом сообщают организаторы.

Так, экспозиция покажет лес, водную среду, выход на лед, а также уход ребенка с знакомым и незнакомым. Таким образом, организаторы хотят напомнить родителям об опасности и напомнить о бдительности и о способах предотвращения несчастных случаев с детьми.

В 2021 году в Петербурге пропали 186 детей. Среди них живыми нашлись лишь 179. При этом четыре ребенка все еще числятся без вести пропавшими.