Петербуржцам не будут платить за прививку от «ковида»

В Петербурге администрация города считает меры по стимулированию вакцинации в виде денежных средств или скидок неэффективными. Причиной такого вывода стал анализ ситуации в других регионах России, где подобны меры уже действуют. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец, глава городского комитета по здравоохранению.

«Не буду говорить, кто это делал, но всем понятно. Подобные предложения рождают массу вопросов: а те люди, которые вакцинировались ранее, тоже должны рассчитывать на некие скидки?» — добавил глава Комздрава.

Согласно статистике Минздрава РФ, в России для формирования коллективного иммунитета должно быть привито не менее 68069 миллионов граждан. на данный момент полный цикл вакцинации завершили лишь 9 миллионов россиян.