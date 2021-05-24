День города снова оставит петербуржцев без салюта

В Петербурге опубликовали программу мероприятий на День города. Информация представлена на официальном сайте администрации города. Согласно списку торжеств, петербуржцы второй год подряд останутся без праздничного вечернего фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

В минувшем 2020 году горожане остались без салюта по понятным причинам, связанным с инфекцией коронавируса. Однако, спустя год, ситуация с заболеваемость и контролем эпидемиологической обстановки сильно изменилась. При этом власти города приняли решение праздновать 318-й день рождение Петербурга без салюта.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о решение Роспотребнадзора не отменять матчи ЕВРО-2020, так как эпидемиологическая обстановка в Петербурге не настолько плохая.