На «Апражке» задержали около 15 продавцов

В Петербурге завершился рейд по мигрантам на территории Апраксина двора. В ходе проверки продавцов рынка было выявлено около 15 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рейд состоялся в понедельник, 24 мая, при поддержке сотрудников Росгвардии. Правоохранительные органы оцепили территорию «Апражки» рано утром и начали проверку документов у продавцов, в том числе проверяли и разрешение на торговлю.

В результате рейда было задержано порядка 15 нарушителей. Всех мигрантов, не соблюдавших закон, задержали и доставили в отделение полиции.