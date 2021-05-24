В 2021 году Международный книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади

В Петербурге 26 мая стартует Международный книжный салон. Мероприятие впервые пройдет на главной площади города, а также в здании Главного штаба. Для петербуржцев и гостей города подготовлено более 200 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба форума.

«Мне кажется, что сам по себе салон, в рамках которого мы будем работать четыре дня, должен дать новый виток развитию всей индустрии. И самое главное, мы должны найти новые форматы общения для того, чтобы понимать, куда двигаться дальше», – отметил вице-губернатор Петербурга Александр Бельский.

Книжный салон начнет свою работу с 13 часов в среду, 26 мая. Все мероприятия формуа закончатся в субботу, 29 мая.