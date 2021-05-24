Упавший в метро петербуржец остался жив

В Петербурге появилась информация о личности и состоянии пострадавшего, упавшего на рельсы на станции метро «Лиговский проспект». Им оказался 16-летний подросток. После несчастного случая мальчика госпитализировали в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

Ребенка доставили в десткую больницу имени Раухфуса. На данный момент за жизнь мальчика борются медики. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У подростка диагностированы переломы и многочисленные ушибы внутренних органов.

Кроме того, после госпитализации пострадавшего движение поездов на «оранжевой» линии возобновили.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о временной остановке движения поездов метрополитена на участке от «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского».