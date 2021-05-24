Петербуржцы жалуются на перекрытый силовиками вход на Апраксин двор

В Петербурге у сотрудников рынка на Апраксином дворе появился внезапный выходной. На место прибыли сотрудники полиции и миграционная служба. Специалисты проводят рейд по мигрантам и незаконной торговле. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, 24 мая, в понедельник, Апраксин двор оказался закрыт для посещения. Полиция заблокировали все входы и выходы с рынка. У продавцов проверяют документацию.

Некоторые петербуржцы предположили, что полиция появилась по недавнему дело о незаконной торговле табаком. Однако в комитете по контролю за имуществом, а также в Санкт-Петербургской таможне эту информацию опровергли.