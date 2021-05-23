В Петербурге утвердили порядок бесплатного проезда на общественном транспорте во время Евро-2020

В Санкт-Петербурге утвердили порядок бесплатного проезда в общественном транспорте на время проведения чемпионата Европы по футболу. Губернатор Северной столицы Александр Беглов уже подписал данное постановление.

В пресс-службе Смольного сообщили, что правом на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте смогут воспользоваться только участники спортивных соревнований, волонтеры, а также зрители матчей при предъявлении билета.

Данными льготами можно будет воспользоваться лишь в день матча в метро, работающих автобусах-шаттлах, а также трамваях №19 и 48 и электричках.