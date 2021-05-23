В Петербурге завершилось дело о банкротстве Михаила Васинкевича

Дело о банкротстве совладельца крупнейшего интернет-ретейлера «Юлмарт» Михаила Васинкевича закончилось. Последнее дело провели в Арбитражном суде. Процесс длился 3,5 года. Однако от долгов Васинкевича не освободили. Общая задолженность бизнесмена составила около 1 млрд рублей.

Напомним, что в 2017 году на Васинкевича подал иск в суд его партнер по бизнесу, который потребовал от него заплатить долг в судебном порядке в размере 405 млн рублей. Это не единственная сумма, которую должен вернуть бизнесмен. Так, он должен ООО «БигБокс» 150 млн рублей, а также оплатить задолженность перед банком «Санкт-Петербург».