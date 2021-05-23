«ТЭК СПб» с 24 по 28 мая будет проводить гидравлические испытания

Пресс-служба «ТЭК СПб» сообщила, что с 24 по 28 мая в Санкт-Петербурге организация будет проводить гидравлические испытания в нескольких районах города и Ленинградской области.

Так, 24, 25, 26 и 28 мая в Красногвардейском, Приморском и Выборгском районах пройдут гидравлические работы. В Красносельском и Колпинском районах Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленобласти испытания начнутся 25 мая.

Также проведение работ ожидается в Невском районе и пройдут они 25 и 28 мая, 25 и 25 мая будет проводиться проверка сетей в Невском районе.