Полицейские накрыли несколько незаконных пунктов по переработке металлолома

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в двух районах Северной столицы, сотрудники правоохранительных органов накрыли четыре незаконные точки по приему и переработке цветного и черного металлолома. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на объекте работают нелегальные мигранты.

Правоохранители провели проверку в двух районах Петербурга — Выборгском и Калининском, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Стражи порядка задержали торговцев и привлекли их к административной ответственности. Теперь нарушителям грозит штраф. Кроме того, весь металлолом был конфискован.