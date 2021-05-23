Колпино и Курортный район находятся в списке лидеров по количеству убийств в 2021 году

Более, чем за 4 месяца с начала 2021 года в Санкт-Петербурге случились несколько десятков преступления, а именно - убийств. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Лениниградской области проинформировали, что за всё это время было зафиксировано 46 убийств по статьям УК РФ: 105 (убийство), 106 (убийство матерью новорожденного ребенка) и 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта). Эту же информацию подтвердили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Больше всего преступлений с убийствами произошли в Колпино и Курортном районах города, там случлось по пять подобных инцидентов. Также четыре убийства в кажом районе были совершены в Выборгском и Невском районах. По три смертельных случая произошли в Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском районах.

В Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Красносельском, Фрунзенском, Центральном районах, а также в Пушкине было совершено по два убийства в каждом районе. Всего по одному убийству с начала года было зафиксировано в Петроградском и Петродворцовом районах. Самым безопасным местом в городе оказался Кронштадт. В Петербурге на острове Котлин не случилось ни одного подобного инцидента с начала года.