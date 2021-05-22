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Петербуржца отправили в СИЗО за распространение порнографических фото несовершеннолетних

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© Фото: pixabay.com

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Решение о заключении под стражу принял Октябрьский районный суд.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Октябрьский районный суд заключил под стражу 34-летнего Романа Хотеева. Мужчина обвинялся в изготовлении и обороте деткой порнографии.

Сообщается, что ночью, 20 мая, через мессенджер Telegram подсудимый распространял порнографические фотографии несовершеннолетних.

Одна из жительниц Адмиралтейского района Северной столицы увидела преступника на сайте знакомств. Ее двухлетней дочери Хотеев начал отправлять фото сексуального характера и проявлять интимный интерес.

Сам Хотеев сказал, что не собирается скрываться от следствия и просит для себя домашний арест.

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