Беглов поздравил выпускников физико-математического лицея №30

В Санкт-Петербурге, в субботу, 22 мая во всех школах города прошли последние звонки. Одно из таких мероприятий посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Глава города прибыл в губернаторский физико-математический лицей №30 и от себя лично поздравил выпускников с окончанием школы.

«У вас есть преимущество – аттестат Губернаторского физико-математического лицея, который даст возможность поступить в хорошее учебное заведение. Хочу вам пожелать успешно пройти все испытания», — заявил на торжественном мероприятии градоначальник.

Отметим, что в этот день по всему городу из общеобразовательных учебных заведений выпустилось около 30 тысяч учащихся.