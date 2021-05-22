Строительство парка «Тучков буян» снова перенесли

В Санкт-Петербурге строительство городского «Зарядья» перенеслось на год вперед. Изначально новый парк «Тучков буян» находился на стадии проектирования, но после появились новые проблемы. Об этом сообщил руководитель Архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.

Парк находится около станции петербургского метро «Спортивная», но его вновь поставили на паузу. Однако ранее сообщалось, что на этом месте появится общественное культурное пространство для жителей и гостей Северной столицы.

«Пока проект заморожен, как это все пойдет, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля еще не передана от Управления делами президента городу», — заявил Явейн.