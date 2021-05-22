В Петербурге передают в суд дело о банде автоподставщиков, заработавших 9 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении банды автоподставщиков, которые несколько месяцев устраивали ложные ДТП. На скамье подсудимых будут четыре мужчины от 33 до 44 лет. Соучастники сговорились осенью 2019 года. План заключался в том, что граждане попадали под автомобили, а потом предъявляли водителям разбитые часы якобы дорогущего бренда. Затем они выманивали у них деньги, то есть предлагали разобраться на месте без сотрудников ГИБДД.

"К маю 2021 года полиция установила шестерых потерпевших от действий автоподставщиков. В основном это водители старше 45 лет, управлявшие дорогостоящими иномарками. Среди них есть главный редактор местной радиостанции и владелец элитного "Мерседеса". За короткий период злоумышленникам удалось заработать свыше 9 млн рублей", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.