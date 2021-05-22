В Петербурге провели проверку норм тонировки на автомобилях инспекторов ГИБДД

Руководитель Управления собственной безопасности Алексей Васильев вчера, в субботу, в начале прошедшей недели представил начальнику полицейского главка Роману Плугину соответствующий рапорт. В документе были точно описаны итоги проверки норм тонировки на автомобилях личного состава ГИБДД, а также на гражданских транспортных средствах.