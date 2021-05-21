Концерт «От классики до рока» посвятят медикам и волонтерам

В начале лета в Петербурге пройдет концерт «От классики до рока» на Дворцовой площади. В этом году мероприятие решили посвятить медикам и волонтерам, боровшихся с вирусом COVID-19. Мероприятие состоится 3 июня в рамках Петербургского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Совместно с фондом «Росконгресс» мы активно работаем над его подготовкой, особое внимание уделяя вопросам эпидемиологической безопасности», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что мероприятие пройдет при соблюдении всех мер противоэпидемиологических норм.