13 бизнесменов из Петербурга наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

В Петербурге наградили бизнесменов, которые внесли свой вклад в борьбу с вирусом COVID-19 в городе за 2020 год. Благодарственные письма предпринимателям вручил градоначальник Александр Беглов, впервые появившийся перед общественность без усов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При вручении наград губернатор Петербурга поблагодарил бизнесменов за неравнодушие в период пандемии коронавируса при оказании помощи гражданам в рамках акции #мывместе. Так, губернатор наградил 13 представителей компаний. Кроме того, Беглов отметил, что после окончания акции предприниматели продолжают оказывать помощь Петербургу.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о смене имиджа градоначальника Северной столицы.