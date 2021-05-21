В Росприронадзоре виновником желтых луж назвали пыльцу с деревьев

В Петербурге местные граждане обратились в Росприроднадзор с жалобами на желтые разводы на лужах. Петербуржцы обеспокоились, что это могут быть следы химических выбросов. Однако сотрудники надзорного органа успокоили горожан, отметив, что виной всему пыльца с цветущих деревьев.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, разводы желтого цвета не связаны с химическими веществами. Причиной разводов назвали цветение в середине мая ели, березы, а также в конце месяца цветут сосна и дуб.

«Пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, с помощью которых циркулируют в атмосфере. Дождь легко вымывает крупные пыльцевые зерна из воздуха в результате чего после выпадения осадков образуются желтые разводы», — отметили в ведомстве.