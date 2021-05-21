Под мостом Бетанкура уличные художники смогут официально рисовать граффити

В Петербурге появится первое официальное место, где за нарисованное граффити не последует штраф. Для этого в городе построят новый скет-парк. Он расположится под мостом Бетанкура. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На данный момент ГАТИ выдала ордер на производство работ по благоустройству территории. Заказчиком проекта стала районная администрация. Согласно проекту, парк появится к 5 октября.

«Здесь появится первая официальная стена для граффити, где желающие смогут без согласования Комитета по градостроительству и архитектуре размещать свои рисунки», - отметили в пресс-службе организации.