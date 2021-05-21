На Манежной площади проходит выставка инновационной техники

В Петербурге начался II Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. церемония торжественного открытия прошла 21 мая, в пятницу. На открытии присутствовал губернатор города Александр Беглов. Организатором выставки выступил СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фестиваль проходит с 10 часов до 18 часов на Кленовой улице и Манежной площади. Экспозиция предлагает петербуржцам и гостям города узнать о новинках техники, представителей органов государственной власти в сфере транспорта, а также о новинках в работе транспортных компаний.

Напомним, фестиваль SPbTransportFest собрал участников из восьми стран, а также из 16 регионов России. В мероприятиях будут задействованы более 200 единиц транспорта.