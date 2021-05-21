Посетитель сайта знакомств оказался распространителем детского порно

В Петербурге поймали распространителя детской порнографии. Полиции помогла молодая петербурженка, которая познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Однако новый знакомый больше всего интересовался ее двухлетней дочерью, что насторожило женщину. В результате в отношении 34-летнего петербуржца возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, мужчина прислал фотографии, которые можно отнести к категории детского порно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 242.1 УК — «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Ранее подозреваемый судим не был.