Задержанный Росгвардией школьник накануне выложил фото с оружием

Появились новые подробности по школьнику, задержанному сотрудниками Росгвардии утром четверга, 20 мая. Задержанным оказался 17-летний выпускник школы №147 Красногвардейского района. Подросток является фанатом шутеров и страйкбола. Об этом свидетельствуют публикации в его социальных сетях.

«Я у мамы снайперист», — подписал ученик фото, на котором он стоит с винтовкой с оптическим прицелом.

Кроме того, появилась информация о закупках мальчиком экипировок и оружием на постоянной основе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о задержании 17-летнего ученика по имени Никита, который нарядился Робокопом и пришел с оружием во двор школы.