В Петербурге 21 мая состоится акция «На работу на велосипеде»

В Санкт-Петербурге состоится всероссийская акция «На работу на велосипеде». Мероприятие пройдет 21 мая, в пятницу. Примечательно, что заезд станет юбилейным – 20-й по счету. Акция обычно проводится трижды в год – в каждое время года кроме весны. В 2021 году заезд пройдет в последний весенний месяц.

Как сообщает издание "Московский Комсомолец", к акции присоединятся чиновники из комитета по транспорту, чтобы подать пример горожанам. Известно, что заезд состоится с 8 до 12 часов. Финишируют участники у бизнес-центра «Невская ратуша», где для горожан подготовят энерготочку для отдыха и общения.

Всем желающим присоединиться к акции необходимо пройти регистрацию на сайте. Маршрут у каждого может быть свой – привычный путь для работы или до учебы.