Полицейский, обвиняемый в покровительстве проституции, отправлен под домашний арест

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении полицейского. Дмитрий Таранов подозревается в покровительстве проституции во время временного исполнения обязанностей начальника 5-го отдела полиции УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Так, 19 мая, в среду, решением Фрунзенского районного суда подозреваемый был отправлен под домашний арест до 17 июля. Ему вменяется статья 290УК РФ часть 3 (получение взятки должностным лицом).

По версии следствия, Дмитрий Таранов получил взятку в размере 75 тысяч рублей. Мужчина был задержан 17 мая.