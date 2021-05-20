Вице-губернатору Марату Оганесяну вынесли приговор

В Петербурге вынесли приговор Марату Оганесяну, вице-губернатору города за получение взятки. Решением Куйбышевского районного суда обвиняемого приговорили к лишению свободы на срок 5, 5 лет. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Назначить Оганесяну наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей», - отметили в ведомстве слова судьи.

Напомним, вице-губернатора обвинили во взяточничестве за 2018 год. По версии следствия, Марат Оганесян получил взятку за строительство стадиона на Крестовском острове. По делу обвинение запрашивало лишить свободы на 16 лет, а также выплатить 60 миллионов рублей штрафа.