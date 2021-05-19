Эксперты ПМЮФ сообщили о сложности понимания правовых норм

В Санкт-Петербурге начался Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), который пройдет с 18 по 22 мая. На мероприятии затронули такую тему законов в России. Согласно последним исследованиям Высшей школы экономики, нынешние законы сложнее для понимания, чем философия и литература. В связи с этим специалисты ПМЮФ объяснили, как избежать непонимания между человеком и законами. Об этом сообщает издание ПРАВО.ru.

Анна Костыра, управляющий партнер юридической фирмы LEG-IT, заявила, что юридические документы стали очень сложными. Порой даже сами юристы не могут разобраться, что написано в правовых актах.

«Это создает огромную правовую неопределенность и вообще никаким образом не способствует стабильности гражданского оборота. Норма права должна быть понятна – причем не только по содержанию, но и по форме», — сообщила Костыра. Также она добавила, что информация непонятно донесена до пользователя.

С трудностями в юридических документах также испытал Юрий Строфилов, владелец сервиса онлайн-тренировок S10.run. Он сообщил, что когда компания начала сильно расти, приходилось разрабатывать большое количество бумаг. Эти действия заняли 2 месяца. В итоге после проделанной работы, компания даже записала видеоинструкцию, с помощью которой можно узнать о юридических тонкостях.

Руководитель юридического департамента и cлужбы комплаенс INDITEX Russia Артем Подшибякин отметил, что для упрощения работы с клиентами, которые нуждаются в юридической помощи, создать чат-боты. Такой сервис глава департамента с коллегами уже запустил во многих магазинах.

«Мы сделали чат-бот именно в плане правового самообслуживания по вопросам защиты прав потребителей. Это подсказки, ответы на самые актуальные вопросы. Если ситуация такая, надо сделать так-то потому и потому», — сообщил Подшибякин.

Кроме того, Анна Костыра подметила, что если юристы продолжат создавать непонятные правовые нормы, то Россию ждет грустный финал.