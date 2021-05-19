Суд приговорил бывшего вице-губернатора Оганесяна к 5,5 годам лишения свободы за взятку

Согласно постановлению Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, где проходило слушание по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна по факту получения взятки, приговорить Оганесяна к 5,5 годам лишения свободы. Факт незаконного получения денег был зафиксирован во время строительства стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове.

«Назначить Оганесяну наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей», — заявил суд.

Ранее сторона обвинения просила для экс-замглавы Северной столицы отправить его за решетку на 16 лет, а также выплатить штраф в размере 60 млн рублей.