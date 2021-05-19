Бывшего главу Фонда капремонта задержали за получение взятки

Один из источников в правоохранительных органах сообщил, что в Санкт-Петербурге задержан бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Северной столицы Денис Шабуров. Экс-главу фонда задержали по подозрению в получении взятки.

"Шабуров задержан по подозрению в получении взятки", — говорится в сообщении.

На данный момент пока не уточняется, какой была сумма полученной взятки. Официальной информации по этому поводу все еще нет.

На официальном сайте Фонда капремонта сообщается, что Шабуров занимал должность генерального директора с 2015 по 2020 год.