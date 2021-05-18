Директор фонда ОМС в Петербурге уволился по собственному желанию

Сообщается, что Александр Кужель, бывший директор фонда обязательного медицинского страхования (ОМС)в Санкт-Петербурге написал заявление об уходе и покинул занимаемую должность по собственному желанию.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов получил на руки заявление Кужеля во вторник, 18 мая и сразу же его подписал. Решение об уходе было принято еще 5 апреля руководителем администрации президента России Антоном Вайно.

Причиной ухода и принятия положительного решения по увольнению стали результаты проверки территориального фонда медицинского страхования города на Неве.