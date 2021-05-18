Беглов обсудил на заседании вопрос об объединении всех плат за ЖКУ в одну квитанцию

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил на заседании правительства Северной столицы вопрос об ошибочных начислениях платежей в квитанциях жителей. Также глава города отметил, что в будущем нельзя допускать таких ошибок. Об этом сообщили на телеканале «Санкт-Петербург».

Беглов поднял данный вопрос в связи с многочисленными обращениями жителей Петербурга об ошибочных начислениях в их квитанции ЖКУ за капремонт, а также большую комиссию после того, как за это стали выставлять в «платежках» «Петроэлектросбыта»

Градоначальник отметил, что неразбериха и недопонимание возникает из-за большого количества бумаги, поступающие от разных организаций. В связи с этим губернатор предложил объединить все платежи в одну квитанцию.

«Чтобы не получалось, когда за каждую платежку надо платить копейку, и в результате это выливается в приличную сумму. Надо стараться объединять платежки. Понятно, что комиссия будет, но минимальная. Нужно поработать вопрос», — заявил Александр Беглов.