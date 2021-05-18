В Петербурге открылся международный юридический форум

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Санкт-Петербурге начался международный юридический форум (ПМЮФ). На открытии также побывал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава города на Неве выступил с приветственным словом к участникам и гостям мероприятия. На этот раз форум прошел в онлайн-формате, но это не помешало объединить представителей государства, бизнеса и общественности.

На ПМЮФ обсуждались вопросы, которые были связаны с решением юридических проблем во время пандемии коронавиурсной инфекции, изменения климата, защитой персональных данных, а также цифровизации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ПМЭФ пройдет в Петербурге в очном формате без изменений.