Беглов предложил упростить плату за ЖКХ и объединить все платы в одну квитанцию

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил объединить все платы за коммунальные услуги в одну единую квитанцию. Таким образом, по мнению главы города, можно уменьшить количество макулатуры. Также данные действия помогут сократить расходы на комиссию при оплате.

Во вторник, 18 мая, в Северной столице прошло заседание с губернатором Северной столицы, на котором обсуждался вопрос про объединение плат за «коммуналку» в одну единую квитанцию. Ранее жители жаловались, что у них в квитанциях появились непонятные начисления за капремонт и электричество.

«Чтобы не получилось когда за каждую платежку надо платить копейку, но в результате выливается в приличную сумму. Надо стараться объединять платежки. Понятно комиссия будет но минимальная. Нужно поработать вопрос», — сообщил градоначальник.