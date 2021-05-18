Последний звонок в школах Петербурга могут провести на улице

В пресс-службе Комитета по образованию Санкт-Петербурга сообщили, что 22 мая ожидается проведение последнего звонка во всех школах города. В связи с этим, ведомство приняло решение провести это мероприятие на улице с участием нескольких классных коллективов и родителей, но при соблюдении социальной дистанции.

Напомним, что последние звонки в 2020 году прошли в онлайн-формате. Также в пресс-службе уточнили, что данный формат проведения школьного праздника согласован с Ропотребнадзором Петербурга.

Также в ведомстве сообщили, что в случае плохой погоды ученикам разрешат провести последний звонок в своих классах. Родители также смогут посетить мероприятие в аудиториях, но при использовании медицинских масок.