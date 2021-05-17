Полиция задержала водителя BMW, угрожавшего юноше на шоссе Революции

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали водителя BMW, который устроил конфликт с подростком на шоссе Революции.

Напомним, что автолюбитель заехал на тротуар и не стал пропускать юношу, а также начал ему угрожать. Мама школьника сообщила, что ее сын снимал данную ситуацию на телефон, но мужчина вырвал из рук мальчика телефон и выбросил в кусты.

В главке МВД сообщили, что нарушителем оказался 25-летний житель Красногвардейского района. Правоохранители также узнали, что водитель уже не раз нарушал ПДД и даже лишался водительских прав.