За 2020 год КСП привлекла к ответственности 65 чиновников

Константин Желудков, председатель Контрольно-счетной палаты, во время отчета бюджетно-финансовому комитету Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое прошло 17 мая, сообщил, что за 2020 год в результате проверок КСП привлекла к ответственности 65 должностных лиц. В итоге, 15 чиновников получили выговоры, а 31 человек получили лишь замечания.

В результате проверок ведомства, региональная прокуратура вынесла 27 представлений. Таким образом, 24 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. В шести из них были назначены штрафы.

Кроме того, глава КСП отметил, что в отношении местной администрации МО «Поселок Шушары» был назначен штраф в размере 1,2 млн рублей. Также в результате проверок было возбуждено два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».