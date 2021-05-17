В Петербурге начали готовиться ко Дню города

Санкт-Петербург начинает готовиться ко Дню города, который пройдет 27 мая. На Дворцовой площади уже закрыли вход для петербуржцев и гостей Северной столицы. На главной площади Петербурга поставили железные ограждения, палатки и другие металлические конструкции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на площади рабочие уже начали монтировать сцену для концерта, который пройдет в предстоящий праздник.

Напомним, что в этом году Петербургу исполняется 318 лет. В День города по традиции будет проведен выстрел из пушки с Нарышкина бастиона и закончится предстоящий праздник красивым фейерверком.